El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este jueves una jornada fría en Mar del Plata, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la mañana, chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado hacia la noche.

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Durante la mañana se esperan precipitaciones con una probabilidad de entre 40% y 70%, acompañadas de una temperatura mínima de 0° y vientos del sector sur de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el tiempo continuará inestable con chaparrones aislados, una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% y una temperatura que alcanzará los 8°, con viento del sur en rangos similares.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, una temperatura cercana a los 3° y vientos del sur de entre 7 y 12 km/h.

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