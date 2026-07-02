La intensa ola polar que afecta a gran parte del país dejó este jueves un fenómeno poco habitual en Mar del Plata: se registraron nevadas leves y caída de aguanieve en distintos sectores de la ciudad, con playas y vehículos cubiertos por una fina capa blanca.

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En la zona del Hospital Regional se registraron nevadas.

Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves 2 de julio se registraron nevadas en Sierra de los Padres. Con el correr de la mañana, vecinos de distintos barrios comenzaron a compartir imágenes de aguanieve y, posteriormente, de copos de nieve en diferentes zonas de la ciudad.

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En la zona de Sierra de los Padres también se registraron nevadas.

Uno de los paisajes más llamativos pudo observarse en las playas de Varese y Cabo Corrientes, donde la arena amaneció parcialmente cubierta de blanco, ofreciendo una postal invernal poco frecuente para Mar del Plata.

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Cerca de las 10, la caída de copos también fue reportada en el centro de la ciudad. Aunque la nieve se derretía rápidamente al entrar en contacto con el suelo húmedo, en algunos sectores llegó a cubrir levemente autos estacionados, bancos y parte del mobiliario urbano.

Las nevadas se produjeron en el contexto de la ola de frío extremo que atraviesa la región. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la posibilidad de nevadas débiles durante la madrugada y la mañana de este jueves para todo el partido de General Pueyrredon.

A las 8 de la mañana, la temperatura en Mar del Plata era de 0,5°C, mientras que la sensación térmica descendía hasta los -3,4°C, producto del intenso viento del sur que acompaña el ingreso de aire polar.

