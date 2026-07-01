El conflicto por la administración, control y eventual transferencia del complejo balneario de Punta Mogotes ingresó en una etapa de distensión tras la audiencia de conciliación realizada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata, bajo la conducción del juez Simón Isacch, donde la Provincia y la Municipalidad manifestaron su voluntad de avanzar hacia un acuerdo extrajudicial.

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Durante la audiencia, ambas partes expresaron la intención de encaminar una solución consensuada que permita resolver la demanda principal y las causas conexas, en un intento por destrabar las definiciones operativas sobre el complejo costero.

Ante esta disposición, el magistrado resolvió un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto y dispuso la suspensión de todos los plazos procesales, con el objetivo de preservar el espacio de negociación y otorgar previsibilidad jurídica a las comisiones técnicas que trabajan en el posible esquema de traspaso.

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El complejo Punta Mogotes es administrado desde hace más de cuatro décadas por la Administración de Punta Mogotes (APM), un ente bipartito integrado por la Provincia de Buenos Aires (70%) y el Municipio de General Pueyrredon (30%), lo que constituye el núcleo histórico del conflicto institucional.

El diferendo se intensificó en agosto de 2024, cuando el Ejecutivo municipal impulsó un reclamo formal para avanzar en la municipalización del predio, lo que derivó en una disputa judicial que se profundizó en los meses siguientes.

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En paralelo, la Provincia había planteado un proceso de traspaso condicionado a una licitación de obras de modernización, mientras que el Municipio presentó una acción judicial para frenar ese procedimiento.

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