En el marco de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas, alumnos de la Universidad FASTA participaron en la Ciudad de Buenos Aires de una agenda presencial de actividades académicas que incluyó visitas a organismos nacionales y una conferencia especializada, como parte de un programa de 200 horas cátedra desarrollado en ocho meses.

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La cohorte 2026 está integrada por 66 estudiantes, en su mayoría graduados en Derecho, provenientes de 12 provincias argentinas y de 10 países de Latinoamérica, quienes se encuentran próximos a finalizar el primer cuatrimestre del posgrado.

La agenda fue organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de FASTA, bajo la dirección académica de Adrián Luis Alveolite y la supervisión de la decana María Eugenia Arenz, con el objetivo de complementar la formación teórica mediante experiencias directas con instituciones clave en materia de derechos de autor y propiedad industrial.

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En primer lugar, los estudiantes visitaron el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde participaron de encuentros con distintas áreas del organismo, en una actividad coordinada por Andrea Cufré y facilitada por el presidente del instituto, Carlos María Gallo. Durante la jornada, disertaron Hernán Cabaleiro Rigamonti, Sebastián Irurria, Claudio Taddeo y Carolina Lunati, con cierre a cargo de Gonzalo Lavalle.

Posteriormente, desarrollaron una actividad similar en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, donde fueron recibidos por equipos técnicos de distintas áreas del organismo, bajo la coordinación de Nicolás Sommaruga y por indicación de su director, Lucas Rizzo Arrivillaga.

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La jornada culminó con una conferencia-taller organizada junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, realizada en el Salón Frondizi sobre Registro y disputa de dominios de Internet. La actividad, de modalidad híbrida, contó con la apertura de Beatriz Tourn y Adrián Alveolite, y con exposiciones a cargo de especialistas de NIC Argentina: Javier A. Demayo Fernández, Pedro de la Torre y Juan Felipe Porta.

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Desde la Secretaría de Capacitaciones de CAME, dirigida por Gastón Javier Grizzo, junto a la Universidad FASTA, adelantaron que durante el segundo semestre se desarrollarán nuevas charlas, webinars y conferencias orientadas a fortalecer a pymes y equipos profesionales.

La diplomatura finalizará el 13 de noviembre con charlas magistrales presenciales en el Auditorio Botín de la Universidad FASTA y el acto de colación de grado.

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