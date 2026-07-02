El Municipio de General Pueyrredon y la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata lanzaron una nueva capacitación gratuita denominada Curso Ferretero Nivel Inicial, con inscripción abierta hasta el próximo lunes 6, modalidad virtual y destinada a vecinos del partido.

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La propuesta, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, tiene una duración de 60 horas y se desarrolla de forma asincrónica, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan la posibilidad de aprender un oficio y encontrar una salida laboral. Este curso junto a CAFAMAR acerca conocimientos específicos de un rubro con demanda permanente y abre una puerta para quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector”, afirmó el intendente Agustín Neme.

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“La formación es una herramienta concreta para generar oportunidades. Por eso seguimos trabajando junto a las cámaras empresarias y las instituciones de la ciudad para ofrecer capacitaciones vinculadas a las necesidades reales del mercado”, agregó.

El curso apunta a brindar conocimientos básicos del rubro, incluyendo productos, materiales y funcionamiento de una ferretería, con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción laboral.

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Los interesados deben registrarse en la plataforma Educate, seleccionar el curso e ingresar el código “empleo2026” para acceder sin costo. Para más información, los vecinos pueden acercarse a la Oficina de Empleo (Marcelo T. de Alvear 115 o en Salta 1842), de lunes a viernes de 08:15 a 15:00, o escribir a [email protected].

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