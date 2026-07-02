Abren inscripción para curso ferretero online en General Pueyrredon
La inscripción estará abierta hasta el próximo lunes 6. La propuesta es virtual, gratuita y asincrónica, con una duración de 60 horas y orientada a mejorar la inserción laboral.
La inscripción estará abierta hasta el próximo lunes 6. La propuesta es virtual, gratuita y asincrónica, con una duración de 60 horas y orientada a mejorar la inserción laboral.
La ferretería volverá a abrir sus puertas este jueves 26 a las 12, en un nuevo espacio ubicado en Colón 5457.
Así lo manifestó Roberto Di Nucci, de la Cámara de Ferreteros. En lo que va el año, "hemos visto mermar significativamente las ventas de los comerciantes", explicó.