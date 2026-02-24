Argenfer reabre sus puertas a menos de un mes del incendio que destruyó su histórico local
La ferretería volverá a abrir sus puertas este jueves 26 a las 12, en un nuevo espacio ubicado en Colón 5457.
La reapertura marca el inicio de una nueva etapa para uno de los comercios históricos del rubro en Mar del Plata, luego del siniestro ocurrido en la madrugada del 27 de enero. El fuego, que se inició en un taller mecánico lindero, se propagó rápidamente y consumió por completo el local de Colón y Perú, con pérdidas materiales totales tras décadas de trabajo familiar. No se registraron víctimas.
El episodio generó una fuerte conmoción en la comunidad ferretera y entre vecinos y empresarios de la ciudad. En medio de la incertidumbre, un gesto solidario resultó determinante para la continuidad del negocio: desde Criques Mario, su titular Mario puso a disposición de manera desinteresada un local comercial propio para que Gustavo Ares, dueño de Argenfer, pudiera reinstalar allí su casa central y retomar la actividad lo antes posible.
El ofrecimiento fue difundido en redes sociales y replicado por distintos medios locales, donde fue destacado como un ejemplo de apoyo entre comerciantes en un contexto adverso.
Desde la empresa señalaron que el objetivo es recuperar el ritmo habitual de trabajo y continuar ofreciendo su amplia gama de productos para la construcción, la industria y el uso cotidiano, además de sostener el vínculo con clientes, proveedores y colegas del sector.
