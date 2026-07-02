La ola de frío de origen antártico continuará afectando a Mar del Plata y al sudeste bonaerense durante las próximas horas, con temperaturas extremadamente bajas, viento del sur y la posibilidad de algunos chaparrones de agua nieve durante este jueves.

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En diálogo con El Marplatense, el meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó que la masa de aire polar ya domina gran parte del país y es la responsable de las nevadas registradas en distintos sectores de la Patagonia y de la región central.

"Hoy todavía pueden registrarse algunos chaparrones de agua nieve, especialmente sobre la costa atlántica, con viento del sector sur y una temperatura máxima que apenas alcanzará entre los 6 y 7 grados", señaló.

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El especialista indicó que las condiciones de frío intenso persistirán durante este viernes. Se esperan mínimas bajo cero y máximas que volverán a ubicarse entre los 6 y 7 grados, aunque ya sin probabilidades de nieve debido a la estabilidad atmosférica y al cielo mayormente despejado.

Respecto de la evolución del tiempo, Pagliarino adelantó que el alivio llegará recién el sábado por la tarde, cuando el viento rote al norte y noroeste.

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"Si bien la mañana del sábado seguirá siendo muy fría, durante la tarde las máximas podrían alcanzar los 11 o 12 grados", explicó.

En cuanto al domingo, el pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad y probabilidad de lluvias. No obstante, el meteorólogo sostuvo que la masa de aire de origen antártico comenzará a retirarse del centro del país, permitiendo una gradual recuperación de las temperaturas durante los días siguientes.

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