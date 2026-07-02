La nevada que sorprendió este jueves a Mar del Plata dejó imágenes poco habituales y también momentos que muchos chicos recordarán para toda la vida. En la Escuela N.º 35, varios alumnos vivieron por primera vez la experiencia de ver caer copos de nieve y compartieron su emoción con palabras cargadas de sorpresa y alegría, mientras el fenómeno se registraba en distintos sectores de la ciudad en medio de la intensa ola polar.

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“Hola, soy Luz de la Escuela 35 y vi la nieve por primera vez. Estoy muy sorprendida porque es la primera vez que cae y estoy muy feliz”, contó una de las estudiantes.

Otra de las alumnas, Diana, relató con entusiasmo: “Hoy me gustó mucho la nieve. Era la primera vez que la veía. Era muy linda y muy blanquita, caía despacito. La agarraba con el brazo y se derretía”. Sus palabras reflejan el asombro de quienes pudieron disfrutar de un fenómeno que pocas veces se observa en la ciudad.

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Por su parte, Alexa también resumió la experiencia con una sonrisa: “Hola, soy Alexa de la Escuela 35. Hoy mismo la nieve estaba muy linda”.

Lisette Orellana, también compartió su emoción por la jornada. “Creo que es la primera vez que veo caer nieve. Estábamos en la escuela con todos mis compañeros y fue muy lindo vivir ese momento”, contó.

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Durante la mañana, vecinos de distintos barrios salieron a las calles, patios y plazas para observar la caída de copos, mientras en varias escuelas los docentes permitieron que los chicos salieran unos minutos al aire libre para vivir un momento único. En algunos sectores, la nieve llegó a cubrir levemente playas, autos y espacios verdes antes de que la lluvia hiciera desaparecer rápidamente el paisaje blanco.

Para muchos marplatenses, especialmente los más pequeños, la jornada del 2 de julio de 2026 quedará grabada como el día en que conocieron la nieve por primera vez, una experiencia tan breve como inolvidable.

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