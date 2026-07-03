La Municipalidad de General Pueyrredon continúa desarrollando talleres de reparación y reacondicionamiento de sillas de ruedas y otros elementos ortopédicos con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a estos dispositivos para la comunidad.

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La propuesta es llevada adelante por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Las capacitaciones se realizan en el Área de Emprendimientos de Integración Social y están dirigidas a personas con discapacidad de tipo mental. Allí, los participantes adquieren conocimientos sobre reparación y reacondicionamiento de sillas de ruedas, andadores, bastones, trípodes, prótesis, órtesis y otros elementos de apoyo, con el propósito de brindarles herramientas que favorezcan su inserción en el mercado laboral.

Además de la formación, el espacio municipal también coordina el préstamo en comodato de los elementos reparados para que puedan ser utilizados por vecinos que los necesiten. Esta tarea se desarrolla en conjunto con distintas instituciones públicas, entre ellas el CEMA, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende y otras organizaciones de la comunidad.

Quienes deseen consultar o solicitar una silla de ruedas en préstamo pueden comunicarse por WhatsApp al 223 577-4705.

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Como parte del proceso de aprendizaje, los asistentes también colaboran en la reparación de bicicletas del programa UNMDP en Bicicleta, desarrollado mediante un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a esta experiencia, amplían sus conocimientos técnicos mientras reacondicionan los rodados que luego vuelven a estar disponibles para el préstamo a estudiantes, contribuyendo además a prolongar su vida útil.

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