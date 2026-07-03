La ola polar seguirá haciéndose sentir en Mar del Plata durante este viernes 3 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre una mínima de -3°C y una máxima de 8°C, en una de las jornadas más frías de la semana.

Ads

El organismo prevé cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, sin lluvias, mientras que los vientos soplarán desde el este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad rondará el 63% y la visibilidad será buena.

Además, continúa vigente la alerta amarilla por temperaturas extremas para la región, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El intenso frío se mantiene luego de la inusual nevada que se registró en distintos sectores de Mar del Plata y otras localidades del sudeste bonaerense.

Ads

Ads