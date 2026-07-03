Mar del Plata atraviesa este viernes la jornada más fría de lo que va de 2026, en medio de la ola polar que afecta a gran parte de la Argentina y que en el día de ayer dejó una postal poco habitual: la caída de nieve en distintos sectores de la ciudad. Tras ese fenómeno, el frío extremo continúa con temperaturas cercanas a los 0 °C, sensación térmica bajo cero y heladas generalizadas durante la mañana.

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El fenómeno tiene su origen en el ingreso de una potente masa de aire de origen antártico que avanzó desde el sur del continente hacia gran parte del territorio argentino. Al combinarse con vientos provenientes del sector sur y sudoeste, el aire muy frío provocó un marcado descenso de las temperaturas, con registros de hasta 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año. En la costa bonaerense, además, la humedad y las precipitaciones permitieron que se produjeran nevadas, un evento poco frecuente para Mar del Plata.

La nevada sorprendió a vecinos y turistas, que encontraron playas, plazas, vehículos y espacios verdes cubiertos de blanco. Las imágenes se multiplicaron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en una de las postales más llamativas del invierno en la ciudad.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el pico de la ola polar se mantiene durante este viernes, considerado el día más frío del año en buena parte de la región. Sin embargo, a partir del sábado comenzará un lento ascenso de las temperaturas. Si bien las mañanas seguirán siendo muy frías y persistirán las heladas, las máximas irán recuperándose gradualmente durante el fin de semana y el ambiente tenderá a normalizarse para la próxima semana.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También aconsejan circular con precaución durante las primeras horas del día por la posible formación de hielo y escarcha en calles y veredas, además de mantener una correcta ventilación de los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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