La Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) inició tareas de mantenimiento en el Emisario Submarino frente a la costa de Mar del Plata, con inspecciones bajo el mar y recambio de componentes en una traza de 4100 metros, en el marco de un plan integral para garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema.

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El Emisario Submarino, junto con la Estación Depuradora de Aguas Residuales, constituye una infraestructura estratégica que opera de manera continua para el tratamiento y disposición de efluentes cloacales. El sistema cuenta con un conducto de dos metros de diámetro y capacidad para descargar hasta nueve metros cúbicos por segundo, con un caudal actual cercano a los 18.000.000 de litros por hora.

La intervención contempla el reemplazo de elementos de fijación de los bloques de hormigón que sostienen la cañería, mediante trabajos especializados que ya se encuentran en ejecución y que incluyen tareas de inspección submarina a lo largo de toda la infraestructura.

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La inversión asciende a $192.800.000 y se financia con fondos propios. Las tareas están a cargo de la empresa Mar Limpio SRL, adjudicataria de la licitación pública impulsada por el organismo.

Según explicó el presidente de OSSE, Tomás Amato, “se evalúa especialmente la alineación de los lastres y la distancia entre ellos, además del estado de bulones, tuercas y arandelas, con el objetivo de realizar los recambios necesarios y prevenir cualquier inconveniente”.

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El contrato incluye el reemplazo de espárragos -piezas de acero inoxidable de alta resistencia- que aseguran tanto los bloques de anclaje como las bridas que unen los tramos de la cañería, garantizando la estabilidad y estanqueidad del sistema. A lo largo del conducto existen unos 3000 espárragos, de los cuales se reemplazan anualmente entre 30 y 50 unidades según el desgaste detectado.

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Las tareas son realizadas por buzos profesionales y supervisadas por personal técnico de OSSE, con el apoyo de una embarcación especializada que permite operar en zonas costeras de difícil acceso y trasladar equipamiento y cuadrillas de trabajo.

En paralelo, el organismo prevé avanzar con un estudio batimétrico mediante tecnología sonar y equipos de barrido lateral, con el objetivo de obtener imágenes tridimensionales de alta precisión del lecho marino y del estado de la cañería. Asimismo, se proyecta incorporar vehículos operados de forma remota para optimizar futuras inspecciones.

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