En el marco de la causa por “tentativa de homicidio” contra Matías Fay, quien el pasado 7 de junio en la zona de Playa Grande empujó a Valentín Lastra, quien finalmente fue atropellado por un auto, el abogado de la víctima, Leandro Laserna, aseguró que “la fiscalía recogió lo que planteábamos desde el principio”.

Ads

En diálogo con El Marplatense, el letrado destacó que se concretó la “notificación formal a Matías Fay que está imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa”, lo que -según indicó- convalida la gravedad de la hipótesis sostenida por la querella.

En paralelo, Laserna explicó que el expediente fue elevado a una instancia superior: “Se está elevando a la Cámara de Apelaciones por nuestro recurso contra la eximición de prisión”, con el objetivo de revertir la medida que permite al imputado transitar el proceso en libertad.

Puede interesarte

Se recuerda que la Justicia de Garantías de Mar del Plata otorgó la eximición de prisión a Fay bajo caución juratoria, a partir de un pedido de sus defensores, Joaquín Rua y Pedro Martín Casas. Entre las condiciones impuestas, el acusado no puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, debe presentarse semanalmente ante la Justicia y tiene prohibido mantener contacto con la víctima.

Sobre el avance de la instrucción, Laserna destacó nuevas medidas de prueba impulsadas por la fiscalía: “El fiscal Cubas ordenó rastrear a ver si encuentra al cuidacoches, que fue el primero en sufrir las agresiones de Fay el día del hecho”, en referencia a un testimonio considerado clave para reconstruir el inicio del episodio.

Ads

Finalmente, Laserna remarcó el estado de la causa y el volumen probatorio reunido: “La mayoría de la prueba ya fue producida” y “esto debe ser investigado como una tentativa de homicidio, ha sido finalmente lo que recogió la fiscalía y en ese sentido apunta la investigación”.

Ads