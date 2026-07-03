El plan de restauración de la Iglesia Catedral de Mar del Plata fue presentado hoy por el obispo Ernesto Giobando, en un acto en el que se detallaron los estudios técnicos previos, el estado edilicio del templo y las obras prioritarias para preservar este patrimonio histórico. La primera fase del proyecto demandará una inversión aproximada de 663,8 millones de pesos.

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Durante la presentación, Giobando destacó el trabajo previo realizado en los últimos meses para evaluar la estructura del edificio y agradeció a quienes colaboraron en distintas etapas: “Agradecemos a quienes se han ocupado de restaurar algunas partes que eran necesarias y urgentes en su momento. Algunos de ellos aquí antiguos párrocos, obispos y laicos colaboradores”.

También valoró la labor del equipo técnico: “Quiero agradecer al equipo que llevó adelante esta etapa de estudio técnico y proyección de los trabajos de restauración: los doctores arquitectos Analía Benítez y Novacovsky. Como así también al párroco Ezequiel Kseim, por todo lo que hicieron hasta ahora por nuestra querida Catedral”.

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El informe preliminar señala que los principales daños se concentran en la parte externa y en las cubiertas del edificio, donde se detectaron filtraciones de agua que provocaron fisuras y deterioros en el interior. En consecuencia, la intervención priorizará la reparación de techos y sectores críticos para frenar el avance del daño estructural.

Para quienes visitan actualmente el templo, el estado general resulta impactante: una extensa red de protección cubre el techo para evitar desprendimientos de mampostería que puedan poner en riesgo a los fieles, reflejando la urgencia de las obras.

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La arquitecta Benítez explicó que el proceso será prolongado y minucioso, ya que se buscará respetar los materiales originales del edificio. En ese sentido, remarcó la complejidad de reemplazar piezas como las tejas francesas, de origen europeo, que deberán ser replicadas para no alterar el valor patrimonial.

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En términos presupuestarios, la primera fase del proyecto demandará una inversión aproximada de 663,8 millones de pesos. Los trabajos preliminares requerirán 8,4 millones de pesos; la construcción en seco, 53 millones; la restauración de las cubiertas -el rubro más costoso-, 577,7 millones; los elementos ornamentales, 6 millones; la instalación eléctrica, 8,5 millones; y el sistema contra incendios, 9,6 millones.

Con el fin de recaudar fondos, se prevé la organización de eventos y mecanismos de recaudación para sostener el financiamiento de las obras. En esa línea, el obispo remarcó el carácter colectivo del desafío: “Ahora estamos ante una realidad edilicia imperiosa e inmediata que cada uno en la medida de sus posibilidades y generosidad puede hacer su contribución voluntaria. Su granito de arena o algo más”.

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