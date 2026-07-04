El Museo Casa sobre el Arroyo, ubicado en Quintana 3998, esquina Funes, dio a conocer su programación para julio, que incluirá visitas guiadas, recorridos por el parque y una amplia agenda de actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno, en el marco del programa "Aventura en Mar del Plata".

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Según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), entre el 20 y el 31 de julio habrá propuestas especialmente pensadas para niños y familias, con juegos, lectura, teatro y música como ejes principales. Desde la organización aclararon que estas actividades se desarrollarán en el predio y no incluyen el ingreso a la vivienda principal. Además, en caso de condiciones climáticas adversas, el museo permanecerá cerrado y las actividades serán suspendidas.

Quienes deseen recorrer únicamente el Parque Histórico y Patrimonio Verde podrán hacerlo de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30, sin necesidad de ingresar a la casa.

Las visitas guiadas al interior de la vivienda se realizarán con diferentes horarios según la fecha. Del 1 al 8 de julio, los lunes y miércoles habrá recorridos a las 12 y 14, mientras que los martes, jueves y viernes serán a las 10 y 12. El 9 de julio, por el feriado patrio, el museo permanecerá cerrado.

Posteriormente, el 10 y 11 de julio las visitas se desarrollarán entre las 10 y las 14, mientras que desde el 13 al 31 de julio habrá recorridos guiados de lunes a viernes a las 10, 12 y 14. Además, el sábado 25 de julio se realizará una jornada especial con visitas entre las 10 y las 14.

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Para ingresar al interior de la vivienda será obligatorio realizar una reserva previa, ya que los recorridos se efectúan en grupos reducidos y acompañados por personal del museo. Las inscripciones podrán realizarse a través del sitio web www.turismomardelplata.gob.ar, ingresando al banner del Museo Casa sobre el Arroyo, o desde el enlace disponible en la cuenta oficial de Instagram @casasobreelarroyo. Los cupos para la semana siguiente se habilitarán cada viernes a las 12.

Desde el museo también informaron que las visitas suspendidas por cuestiones climáticas no serán reprogramadas, por lo que recomiendan asistir con ropa adecuada para las bajas temperaturas, ya que parte de la espera se realiza al aire libre.

Actividades especiales para las vacaciones de invierno

Entre las propuestas destacadas se encuentra "¡A jugar!", que se desarrollará del 20 al 24 de julio, con funciones a las 11 y a las 13. La actividad está dirigida a niños de 4 a 12 años, con un cupo máximo de 25 chicos acompañados por un adulto responsable. La iniciativa propone juegos colectivos, experiencias artísticas y actividades de construcción para fomentar el vínculo con la naturaleza y el derecho al juego.

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Otra de las propuestas será "Cuentos sobre el Arroyo", a cargo de Mariela Kogan, que tendrá funciones el 28 y el 31 de julio a las 11. Se trata de un espectáculo de narración de cuentos al aire libre, recomendado para chicos desde los 4 años y pensado para disfrutar en familia.

En tanto, los días 27, 29 y 30 de julio, también a las 11, se presentará "El misterio de las notas perdidas", una aventura teatral participativa encabezada por Alejandro Muñoz. La propuesta está destinada a niños desde los 6 años y combina historia, teatro, música, dibujo y juegos. A través de un personaje investigador e inventor, los participantes deberán encontrar las notas musicales perdidas del compositor Alberto Williams.

Por último, los viernes 17 y 24 de julio a las 10 se llevará a cabo el recorrido "Historia del patrimonio verde", organizado por especialistas del Departamento de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) de la Municipalidad de General Pueyrredon. Durante el paseo se recorrerá el jardín histórico del museo para conocer su historia y descubrir las especies vegetales más representativas del lugar.

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