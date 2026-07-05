El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo 5 de julio una jornada estable en Mar del Plata, con tiempo frío desde las primeras horas del día, pero sin pronóstico de precipitaciones.

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La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C durante la tarde. El cielo se presentará despejado a parcialmente nublado en gran parte de la jornada, favoreciendo condiciones agradables para actividades al aire libre, aunque con ambiente invernal.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades moderadas que oscilarán entre 13 y 31 km/h, registrándose algunas ráfagas más intensas durante la tarde. A pesar del ingreso de aire más templado, la sensación térmica será baja durante la mañana debido a las bajas temperaturas.

De acuerdo con el organismo, no se esperan lluvias para este domingo, por lo que el buen tiempo acompañará durante toda la jornada. Sin embargo, se recomienda salir bien abrigado en las primeras horas del día, cuando el frío será más intenso.

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