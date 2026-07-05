Hoy a las 15:30, vecinos de Faro Norte, Bosque Peralta Ramos, Punta Mogotes y Alfar se concentrarán en la entrada principal del Bosque Peralta Ramos, en la intersección de Mario Bravo y Vergara, para reclamar mayores medidas de seguridad ante el aumento de hechos delictivos en la zona sur de Mar del Plata.

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La convocatoria, organizada sin banderas políticas, reúne a residentes que denuncian la falta de patrulleros y una persistente sensación de desamparo frente al delito en los distintos barrios afectados. Según señalaron, el objetivo es visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades en materia de prevención y control.

En diálogo con El Marplatense, un vecino de la zona expresó el profundo malestar de la comunidad y advirtió que los reclamos previos no obtuvieron respuesta. En ese contexto, explicó que los habitantes decidieron volver a movilizarse ante la falta de patrullaje y presencia policial.

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“El pedido es concreto: queremos ver más patrulleros recorriendo las calles”, sostuvo. Asimismo, describió un escenario preocupante al señalar que “ya están robando a los negocios a mano armada” y que la situación impacta directamente en la vida cotidiana: “La gente cuando llega de trabajar obviamente llega a su vivienda con miedo, mirando para todos lados”.

Si bien reconoció que “sabemos que el delito cero no existe”, insistió en la necesidad de reforzar la prevención. En ese sentido, apuntó a la falta de recursos y a la gestión de los mismos, al afirmar que existen móviles sin utilizar en la base de la UTOI y otros fuera de servicio en el comando. “No es que le tire toda la culpa a la policía, porque si no tienen los recursos para poder brindar la seguridad, esto ya se va más del jefe de policía de Mar del Plata”, remarcó.

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Finalmente, el vecino planteó que el reclamo debe escalar a nivel provincial y pidió la intervención del gobernador y del ministro de Seguridad. “Que dejen las banderas políticas a un costado y empiecen a trabajar para los vecinos”, concluyó.

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