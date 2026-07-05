Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, la última dictadura militar llevó adelante en Mar del Plata uno de los operativos represivos más brutales del terrorismo de Estado. El episodio quedó en la historia como La Noche de las Corbatas.

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La mayoría de las víctimas fue trasladada al centro clandestino de detención conocido como "La Cueva", que funcionaba en instalaciones de la Base Aérea de Mar del Plata. Allí fueron sometidas a torturas bajo la órbita del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601), comandado por el coronel Pablo Garda, con la colaboración de autoridades de la Fuerza Aérea.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del abogado Jorge Candeloro y su esposa Marta García, secuestrados previamente en Neuquén y trasladados a Mar del Plata. Marta sobrevivió al cautiverio y, durante el Juicio a las Juntas de 1985, brindó un testimonio clave para reconstruir lo ocurrido. Relató que escuchó morir a su esposo bajo tortura y que los represores les decían a los detenidos: "Ahora, la Justicia la administramos nosotros".

Entre las víctimas también estuvo Norberto Centeno, reconocido abogado laboralista y redactor de la Ley de Contrato de Trabajo. Murió durante las sesiones de tortura y luego su cuerpo fue abandonado al costado de un camino para simular un enfrentamiento. Otro sobreviviente, Carlos Bozzi, reveló años después que los represores intentaron montar una falsa operación para atribuir los secuestros a la organización Montoneros.

Documentos diplomáticos desclasificados revelaron además que la Embajada de Estados Unidos seguía con preocupación lo que ocurría en Mar del Plata y reportó los secuestros al Departamento de Estado, destacando la desaparición de abogados y la aparición del cuerpo de Centeno.

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Las víctimas de La Noche de las Corbatas fueron Jorge Candeloro, Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás José Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz, Néstor Enrique García Mantica y María Esther Vázquez, quienes permanecen desaparecidos o fueron asesinados; mientras que Marta García, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, José Verde y Ana de la Arena lograron sobrevivir.

A casi cinco décadas de aquellos hechos, La Noche de las Corbatas sigue siendo uno de los símbolos más dolorosos del terrorismo de Estado en Mar del Plata y un recordatorio de la persecución sistemática contra abogados comprometidos con la defensa de los derechos laborales y las garantías constitucionales.

Fuente: TN

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