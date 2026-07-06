El proyecto para recuperar el histórico Parador Ariston generó un intercambio en la red social X entre el analista financiero Carlos Maslatón y el presidente del PRO Mar del Plata, Emiliano Giri.

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La discusión comenzó cuando Maslatón publicó su opinión sobre la propuesta arquitectónica, que contempla la restauración del edificio histórico y la construcción de nuevas instalaciones.

"No me gusta el nuevo proyecto del Parador Ariston de Mar del Plata. Es una gran decisión e inversión reconstruirlo y se agradece, pero lo del costado izquierdo y lo de atrás no pega ni con cola. Si van a hacer Bauhaus, háganlo entero Bauhaus o compatible. Así, parece un incruste", escribió el analista.

La publicación recibió la respuesta de Giri, quien defendió el proyecto y la inversión privada. "Gordo chanta porque no venís y ponés vos la guita y hacés lo que querés", respondió el dirigente marplatense.

Minutos después, Giri amplió su postura con otro mensaje: "Hace 30 años que está detonado eso mientras los patrimonialistas se rasgan las vestiduras, pero ninguno se rasga el bolsillo para hacer lo que pregonan. Ahora que hay personas que decidieron hacer una inversión y recuperarlo aparecen las gatas floras de la vida".

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El intercambio se produjo en medio de la presentación del proyecto de recuperación del Parador Ariston, ubicado en el barrio La Serena. La iniciativa prevé la puesta en valor del edificio, considerado la única obra construida en Latinoamérica por el arquitecto húngaro Marcel Breuer, además de la incorporación de un hotel y una cafetería como parte del desarrollo.

El proyecto busca recuperar uno de los íconos de la arquitectura moderna de Mar del Plata mediante una intervención que combina la restauración del inmueble histórico con nuevas construcciones.



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