La actividad comercial en Mar del Plata volvió a mostrar señales de debilidad durante junio. Según un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas minoristas registraron una caída interanual del 5,7% en volumen, prolongando la tendencia negativa que se viene observando desde comienzos del segundo trimestre.

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El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), refleja que el retroceso del consumo no logró revertirse pese a la presencia de fechas tradicionalmente favorables para el sector, como el Día del Padre y los fines de semana largos.

Desde la entidad señalaron que el comportamiento de las ventas evidencia un consumo cada vez más restringido, impulsado por la pérdida del poder de compra de las familias, que priorizan los gastos esenciales. En ese sentido, insistieron en la necesidad de implementar medidas que favorezcan la recuperación de la demanda y contribuyan a sostener el empleo formal.

El relevamiento también mostró un deterioro en la percepción de los comerciantes. Más de la mitad de los consultados aseguró que su situación económica es peor que la de hace un año, mientras que solo una pequeña porción manifestó haber registrado mejoras.

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El escenario también desalienta nuevas inversiones: casi nueve de cada diez comerciantes consideran que el contexto actual no es favorable para ampliar o fortalecer sus negocios.

Con vistas al segundo semestre, predomina la cautela. La mayoría de los empresarios espera que las ventas permanezcan estancadas, mientras que otro grupo anticipa que la caída del consumo podría profundizarse en los próximos meses.

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