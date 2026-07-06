Dos de las personas que permanecían internadas por el trágico accidente ocurrido en la zona del Skate Park recibieron el alta médica en las últimas horas. Se trata de las pacientes de 47 y 56 años, quienes se encontraban en sala común y evolucionaron favorablemente.

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De acuerdo con el nuevo parte médico, el paciente de 19 años continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Su estado sigue siendo grave, aunque presenta leves mejorías y permanece bajo estricto seguimiento.

En tanto, la paciente de 42 años, que también se encontraba en terapia intensiva, fue trasladada a la Unidad de Terapia Intermedia (UTIM), como parte de su evolución clínica.

El siniestro ocurrió el lunes sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando un colectivo se desvió de su recorrido, subió a la vereda y embistió a varias personas. Como consecuencia del hecho murió una mujer y seis personas resultaron heridas, mientras la Justicia continúa investigando las causas del accidente.



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