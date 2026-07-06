El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en su tramo final y el veredicto podría conocerse esta misma semana. El proceso, que comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y acumuló unas 30 audiencias, busca determinar si hubo responsabilidades penales de exoficiales de la Armada Argentina en la tragedia que terminó con la muerte de los 44 tripulantes.

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Aunque el debate se desarrolla en Santa Cruz, Mar del Plata ocupa un lugar central en la causa. El ARA San Juan tenía asiento en la Base Naval local, desde donde zarpó el 25 de octubre de 2017 antes de dirigirse a Ushuaia. Para muchas familias, además, la ciudad fue durante meses el punto de espera, dolor y reclamo de respuestas tras la desaparición del submarino.

Este lunes está previsto que sea el turno de los alegatos de las defensas. Luego, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras y el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar su decisión, algo que podría ocurrir el miércoles. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

Los acusados son Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, exintegrantes de la Armada que llegaron a juicio por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas. La acusación apunta al estado de mantenimiento del submarino, las condiciones en las que fue autorizado a navegar y las decisiones adoptadas durante su última misión.

Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán pidieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

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La Fiscalía sostuvo que los imputados tenían una posición de responsabilidad respecto de la seguridad de la tripulación y que las presuntas omisiones incrementaron el riesgo de la navegación. Las defensas, en cambio, cuestionan que no se haya podido establecer con certeza la secuencia final del hundimiento ni el nexo directo entre las conductas atribuidas y la implosión del submarino.

A lo largo del debate declararon especialistas, excomandantes, submarinistas, autoridades navales y testigos vinculados a la operación del buque. También se incorporó documentación sobre el estado técnico del ARA San Juan, su mantenimiento, las órdenes de navegación y las condiciones en las que desarrolló su último operativo.

El submarino había salido de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y cuatro días después partió para participar de un ejercicio antisubmarino y luego de una patrulla de control de pesca ilegal. El 15 de noviembre de ese año, a las 7.19, se produjo la última comunicación. Horas más tarde, a las 10.52, la nave implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

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El juicio llega a su cierre después de años de reclamos de familiares, muchos de los cuales habían pedido que el debate oral se realizara en Mar del Plata por el vínculo directo de la ciudad con el submarino, con la Base Naval y con parte de la tripulación. Ese planteo no prosperó y el proceso finalmente se llevó adelante en Río Gallegos.

En Mar del Plata, la expectativa por el veredicto se vive con especial sensibilidad. La Base Naval fue el lugar donde los familiares aguardaron noticias durante la búsqueda y también el espacio donde se realizaron homenajes y actos de memoria por los 44 tripulantes. Ahora, casi nueve años después de la tragedia, la ciudad vuelve a mirar el expediente en busca de una definición judicial sobre una de las heridas más profundas de su historia reciente.

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