La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Punto Digital Colinas y en conjunto con la Asociación Papa Francesco, abrirá una nueva sede del Plan FinES en Einstein 1502, con el objetivo de facilitar que vecinos mayores de 18 años puedan completar su educación.

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El Plan de Finalización de Estudios Secundarios, conocido como FinES, está destinado a adultos que deban materias o que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios. La modalidad será semipresencial y contará con horarios pensados para adaptarse a la vida laboral y familiar de los vecinos.

La inscripción se realizará del 6 al 17 de julio, escribiendo al correo [email protected] o por WhatsApp al 2236913299. En tanto, la cursada será los lunes de 15 a 19, y los martes y jueves de 14.30 a 18.30.

La nueva sede funcionará como un espacio de apoyo y cursada para los vecinos del sector norte de Mar del Plata. La iniciativa se llevará adelante mediante un trabajo articulado entre el Punto Digital Colinas, la Asociación Papa Francesco y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La Asociación Papa Francesco cuenta con diez años de trabajo en la formación de jóvenes y adultos de General Pueyrredon y municipios de la zona. En este caso, su participación permitirá ampliar el alcance del programa y acercar una nueva alternativa educativa a la comunidad.

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Desde el Municipio recordaron que los puntos digitales son dispositivos dependientes de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde se desarrollan talleres, espacios de recreación y capacitaciones para la comunidad.

Con esta incorporación, el Plan FinES suma una nueva sede a las que ya funcionan en Parque Camet, Las Dalias, el Centro, Macrocentro, El Martillo, Juramento, Fortunato de la Plaza, Faro Norte, San Antonio, Estación Norte y Villa Primera.

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