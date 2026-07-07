Mar del Plata tendrá este martes 7 de julio una jornada fría, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que mantiene el seguimiento del tiempo a través de su sistema de previsión a siete días.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan las temperaturas más bajas, con registros cercanos a los 0° y sensación de frío intenso. Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro comenzará a subir de manera gradual y la máxima rondaría entre los 12° y 13°.

El cielo se presentará con nubosidad en aumento durante buena parte de la jornada, especialmente desde el mediodía, aunque no se prevén fenómenos importantes. Las condiciones se mantendrán estables, con ambiente fresco y viento moderado del sector oeste/sudoeste.

Para quienes salgan temprano, se recomienda hacerlo con abrigo, ya que el frío será más marcado durante la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura mejorará levemente, aunque el clima continuará siendo típico de invierno en la ciudad.

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