La Municipalidad de General Pueyrredon informó el cronograma oficial de actividades y el operativo de tránsito para conmemorar el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia, que se celebrará este jueves 9 en Mar del Plata. La jornada comenzará a las 09:30 con el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral y continuará, desde las 10:30, con el desfile cívico-militar sobre el Parque San Martín. En caso de lluvia, el desfile será suspendido.

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Del acto participarán fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, delegaciones escolares, instituciones civiles y agrupaciones tradicionalistas.

Con motivo del evento, el área de Tránsito implementará un amplio operativo de restricciones vehiculares. Los cortes de circulación alcanzarán las intersecciones de avenida Patricio Peralta Ramos y Rawson, Garay y Aristóbulo del Valle, Peña y Aristóbulo del Valle, Saavedra y Aristóbulo del Valle, avenida Patricio Peralta Ramos y Quintana, además del acceso a la Escollera Norte.

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Asimismo, se establecerán desvíos preventivos en Castelli y Aristóbulo del Valle, Roca y Aristóbulo del Valle, y Primera Junta y Aristóbulo del Valle. Además, las autoridades advirtieron que, si la concurrencia lo requiere, podrá disponerse un corte total en la intersección de avenida Patricio Peralta Ramos y avenida Juan B. Justo.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad Urbana informó que entre las 08:00 y las 15:00 la línea 581 modificará temporalmente su recorrido. En sentido norte-sur, circulará desde avenida Colón y Paunero por Paunero, Alberti, Bernardo de Irigoyen, Almafuerte, Alem, avenida Juan B. Justo y avenida De los Trabajadores, donde retomará su recorrido habitual. En sentido sur-norte, partirá desde avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo, continuará por Juan B. Justo, Alem, Rawson y Olavarría, para reconectarse con avenida Patricio Peralta Ramos.

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