El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una jornada fresca y sin precipitaciones en Mar del Plata, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 13°.

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Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, viento del noroeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Por la tarde el cielo permanecerá nublado, con viento del noroeste entre 13 y 22 km/h y una temperatura máxima de 13°. Tampoco se prevén lluvias para ese período.

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Hacia la noche continuará el cielo nublado, con una temperatura cercana a los 11°. El viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad hasta ubicarse entre 0 y 2 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10%.

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