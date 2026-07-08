La Municipalidad de General Pueyrredon informa el cronograma de servicios municipales para este fin de semana largo debido al feriado del jueves 9 de julio en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia de nuestro país, a lo que se suma el día no laborable con fines turísticos del viernes 10.

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En materia de Salud, los Centros de Salud que permanecerán abiertos son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Demanda espontánea del Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 18. Ante cualquier emergencia médica llamá al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Por otro lado, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se informó que la recolección de residuos domiciliaria se realizará con normalidad durante los dos días.

Durante el feriado del 9 y 10 de julio, en el Cementerio La Loma, el horario de la Administración será de 8 a 13. En tanto, la Introducción a Depósito será de 9 a 12:30. En cuanto a la apertura y cierre de portones, el ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17:30 mientras que el de Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

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Por su parte, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

Finalmente, Obras Sanitarias mantendrá sus guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas y reclamos, los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 223 6948900, llamar al 0810 666 2424 o ingresar al sitio web www.osmgp.gov.ar, que estará habilitado para realizar trámites y gestiones.

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