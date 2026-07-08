La mujer que perdió la vida este martes por la mañana en el trágico choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 17, fue identificada como Laura Salvatori, de 54 años y domiciliada en Mar del Plata. La Justicia intenta establecer qué provocó el siniestro que también dejó herido al conductor de una camioneta.

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El hecho ocurrió en la zona de El Boquerón, cuando el Renault Clío que conducía la víctima impactó de frente contra una Ford F-100 que remolcaba un tráiler con un caballo. Como consecuencia del violento choque, Salvatori falleció en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de 52 años identificado como Héctor Gómez, sufrió lesiones y fue asistido por personal médico.

Las primeras pericias indican que el automóvil habría invadido el carril contrario por motivos que todavía son materia de investigación. En ese sentido, la Fiscalía de Delitos Culposos analiza distintas hipótesis, entre ellas una posible descompensación de la conductora o una eventual distracción al volante.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes mientras el tránsito permaneció parcialmente restringido durante varias horas.



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