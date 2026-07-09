La industria pesquera volvió a mostrar señales de fuerte deterioro durante mayo. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Indice de Producción Industrial (IPI) pesquero registró una caída interanual del 24,3%, mientras que en la comparación con abril la baja fue del 1,4% en la serie desestacionalizada.

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El retroceso estuvo impulsado principalmente por la pesca marítima, que sufrió un descenso del 29% respecto de mayo de 2025. Si bien el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía refleja un crecimiento interanual del 9,7%, los resultados del último mes evidencian una marcada pérdida de dinamismo en una actividad clave para la economía de Mar del Plata.

Otro indicador que refleja el complejo escenario es la serie tendencia-ciclo, que mostró una disminución del 2,9% frente a abril, confirmando la desaceleración que atraviesa el sector.

En cuanto al desempeño por especies, los moluscos registraron el mayor desplome, con una caída del 95,8% interanual. En contrapartida, los desembarques de crustáceos y peces mostraron incrementos, aunque no alcanzaron para compensar la fuerte retracción del conjunto de la actividad.

El informe también detalla diferencias según el tipo de embarcación. Los buques fresqueros incrementaron sus desembarques un 23,1% en mayo respecto del mismo mes del año anterior, aunque el acumulado entre enero y mayo presenta una baja del 5%. En tanto, los buques congeladores sufrieron una caída interanual del 38,5% en mayo, pese a mantener un crecimiento acumulado del 14,1% en los primeros cinco meses de 2026.

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La actividad pesquera atraviesa uno de sus momentos más delicados, con una combinación de caída de la rentabilidad, conflictos laborales, menor nivel de operaciones y reclamos tanto de empresarios como de trabajadores por medidas que permitan recuperar competitividad. En Mar del Plata, principal puerto pesquero del país, la situación mantiene en alerta al sector por su impacto directo sobre el empleo y la economía regional.

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