A diez días de la desaparición del marinero Juan Carlos Gutiérrez, su familia rompió el silencio y reclamó que no se suspenda la búsqueda del trabajador, quien cayó al mar el pasado 30 de junio mientras cumplía tareas a bordo del buque pesquero Luca Mario, en aguas cercanas a Puerto Deseado, en medio de un fuerte temporal.

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En una conferencia de prensa realizada en Mar del Plata, María Luisa Torres, esposa del marinero, relató con profunda emoción los últimos momentos antes del accidente. Contó que ese mismo día, alrededor de las 16.15, su marido le envió imágenes del estado del mar, la distancia respecto de la costa y la intensidad del viento. "No sé por qué me mandó esas imágenes, pero fueron las últimas que tuve de él. Supongo que tenía algún temor de algo que podía pasar", expresó.

La mujer recordó que recién cerca de las 21.30 fue contactada por la empresa para informarle que su esposo había caído al agua y que era intensamente buscado. "Sé que en esas temperaturas las probabilidades de sobrevivir son muy bajas, pero siempre mantuve la fe de que lo encontraran. Solo pido que, si hubo responsables, se investigue. Estas cosas no deberían pasar nunca más", afirmó.

Gutiérrez tenía más de 30 años de experiencia como trabajador del mar. Su familia, acompañada por integrantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), insistió en que el objetivo inmediato es que las autoridades mantengan el operativo de búsqueda, aunque ya no existan expectativas de hallarlo con vida. "Queremos encontrar su cuerpo y saber qué fue lo que pasó", señalaron.

Además, solicitaron que la investigación determine si el buque debía continuar navegando en medio del temporal y si se cumplieron todas las medidas de seguridad obligatorias, entre ellas el uso de los trajes de flotabilidad automáticos para los tripulantes.

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