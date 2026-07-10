Los cambios que impulsa el Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría deberán esperar. El oficialismo no consiguió los votos necesarios en el Senado para avanzar con la iniciativa antes del receso invernal, por lo que el tratamiento quedó postergado y recién volvería a discutirse cuando el Congreso retome su actividad, después de las vacaciones.

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La demora representa un alivio momentáneo para Mar del Plata y el resto de las ciudades alcanzadas por este régimen, ya que, mientras el proyecto no sea aprobado, continuará vigente el esquema actual de descuentos en las tarifas de gas.

La reforma propone modificar la forma en que se aplica el beneficio. En la actualidad, los usuarios comprendidos por la Ley de Zona Fría reciben descuentos del 30% o del 50% sobre la factura de gas, según cada situación. Con el proyecto impulsado por el Ejecutivo, el subsidio dejaría de calcularse sobre el monto total de la boleta y pasaría a aplicarse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes que integran la tarifa.

De concretarse ese cambio, el descuento efectivo sería considerablemente menor, ya que los costos de transporte y distribución dejarían de estar alcanzados por el beneficio. Según las estimaciones, esto podría traducirse en un aumento significativo para muchos usuarios que actualmente acceden al régimen.

La iniciativa también plantea focalizar el subsidio en los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el proyecto, conservarían el beneficio quienes perciban ingresos inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales, mientras que una parte de los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637 podría dejar de acceder al descuento o recibir un beneficio menor.

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El régimen de Zona Fría alcanza actualmente a alrededor de 3,35 millones de usuarios en todo el país. De ese total, se estima que cerca de 1,69 millones podrían verse afectados por los cambios propuestos, mientras que los hogares de menores ingresos continuarían con la asistencia prevista por el Estado.

En Mar del Plata, donde el consumo de gas aumenta considerablemente durante los meses de invierno debido a las bajas temperaturas, la posible modificación del régimen genera preocupación entre vecinos y sectores vinculados al comercio y los servicios, ya que un incremento en las facturas tendría un impacto directo en la economía de miles de familias.

Por el momento, el beneficio de Zona Fría seguirá vigente sin modificaciones. El futuro del régimen dependerá de lo que ocurra en el Senado una vez finalizado el receso legislativo, cuando el proyecto vuelva a formar parte de la agenda parlamentaria.

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