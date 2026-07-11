La Municipalidad de General Pueyrredon, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Cámara del Kiwi, llevó adelante una capacitación en poda de kiwi destinada a fortalecer la inserción laboral en el sector, mediante encuentros teóricos y prácticos.

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La propuesta formativa se desarrolló en dos instancias presenciales: una jornada teórica en el Distrito Descentralizado El Gaucho y una práctica en campo en un establecimiento de Sierra de los Padres. En total, participaron más de 25 personas en una capacitación de modalidad personalizada, orientada a brindar herramientas concretas y conocimientos aplicables al trabajo rural.

La iniciativa se enmarcó en una estrategia conjunta entre el Municipio -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado-, instituciones técnicas y actores del sector productivo, con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de una actividad que demanda mano de obra capacitada para tareas específicas como poda, cosecha e injertos.

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El cultivo de kiwi es uno de los que mayor expansión registró en los últimos años en el partido de General Pueyrredon, alcanzando cerca de 800 hectáreas productivas. La región de Mar del Plata concentra actualmente más de la mitad de la producción nacional, con destinos tanto en el mercado interno como en exportaciones hacia Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia.

Desde el área de Asuntos Agropecuarios destacaron que este tipo de capacitaciones permiten consolidar el vínculo entre el sector público, el entramado productivo local y los trabajadores, promoviendo instancias de formación práctica que contribuyen al desarrollo de una actividad estratégica para la economía regional.

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Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 499-8300 (int. 5325), escribir a [email protected] o acercarse a Juan B. Justo 5665, planta baja, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

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