El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado 11 se registrarán lluvias y lloviznas durante toda la jornada en Mar del Plata, con condiciones de inestabilidad persistente desde la mañana hasta la noche, temperaturas bajas y vientos leves del sector este.

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Durante la mañana se prevén lluvias con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, una temperatura cercana a los 8 grados y vientos de entre 7 y 12 km/h con dirección predominante del noreste. Hacia la tarde, el fenómeno continuará en forma de lloviznas, con una temperatura máxima estimada en 12 grados y viento del sudeste en igual intensidad.

Por la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias aisladas, con una temperatura que descenderá a los 9 grados, vientos leves del sudeste y la misma probabilidad de precipitación en el rango del 10% al 40%, consolidando una jornada completamente inestable.

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Para el domingo se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, parcialmente nublado por la tarde y despejado hacia la noche, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 11 grados.

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