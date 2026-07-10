Vecinos de los barrios Playa Grande, Los Troncos, Playa Chica, San Carlos, Stella Maris y Divino Rostro convocaron a una movilización para el próximo jueves 17 de julio, con el objetivo de reclamar mayor seguridad y respuestas por parte de las autoridades municipales y policiales.

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La concentración está previs

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ta para las 17 y tendrá como destino la Comisaría Novena. Entre los principales reclamos figuran el refuerzo de la presencia policial en la zona, el control de las caravanas de motocicletas que suelen concentrarse en la rotonda del Golf, medidas contra la actividad de cuidacoches y trapitos, y la modificación de la ordenanza municipal N° 14.000.

Los organizadores sostienen que la inseguridad se ha incrementado en los últimos meses y aseguran que los reclamos realizados ante funcionarios municipales y concejales aún no obtuvieron respuestas concretas. En ese sentido, manifestaron que la situación afecta la vida cotidiana de quienes residen en esos sectores de la ciudad.

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Además, invitaron a participar de la convocatoria a las autoridades locales y a los medios de comunicación para dar visibilidad a la problemática, especialmente en la antesala de las vacaciones de invierno y de una nueva temporada turística, períodos en los que Mar del Plata recibe una importante afluencia de visitantes.

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