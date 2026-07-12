Para este domingo 12 de julio se espera una jornada fría pero con mejores condiciones meteorológicas en Mar del Plata, luego del tiempo inestable registrado durante el sábado.

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El día comenzará con ambiente frío y posibilidad de nieblas matinales. A medida que avance la jornada, el cielo se presentará entre algo y ligeramente nublado, favoreciendo algunos momentos de sol. Los vientos serán leves, rotando del sector norte al noroeste, por lo que no se esperan ráfagas de consideración.

En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima cercana a los 7°C y una máxima de 11°C, por lo que continuará el ambiente típicamente invernal. Además, no se anticipan precipitaciones de importancia para la ciudad durante el domingo, marcando una mejora respecto de las condiciones registradas en la jornada anterior.

Las condiciones estables también permitirán una mejor circulación durante gran parte del día, aunque se recomienda extremar las precauciones durante la mañana por la posible presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en algunos sectores.

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