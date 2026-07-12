La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una nueva edición del programa "Salud en tu Barrio" en la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet, ubicada en Costa Azul 3102, esquina Zeballos. El dispositivo funcionará del lunes 13 al viernes 17 de julio, de 9 a 14, con el objetivo de acercar servicios de prevención, promoción y atención primaria a los vecinos.

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Durante toda la semana se brindarán vacunación del Calendario Nacional, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), además de charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

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El Móvil Odontológico atenderá el lunes 13 y el viernes 17, de 9 a 13, ofreciendo controles para niños y adultos, atención a embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, resolución de urgencias y recomendaciones para el cuidado e higiene bucal.

Entre el martes y el jueves se realizarán controles pediátricos, con turnos que deberán solicitarse previamente en el propio dispositivo. En tanto, el miércoles habrá consultas ginecológicas y actividades de educación para la salud destinadas a la comunidad.

Además, el jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría enfocados en la promoción de hábitos saludables para el cuidado bucal. El viernes 17, desde las 14, también se dictará un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con inscripción en la sede, y habrá atención de oftalmología pediátrica.

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El jueves 16 de julio, entre las 9 y las 12, se realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses.

Desde el Municipio recordaron que no se vacunará a hembras preñadas o en período de lactancia y solicitaron que los perros concurran con correa y collar, utilizando bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas y sus cruzas. Los gatos, en tanto, deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes.

El cronograma completo de actividades y servicios puede consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad: www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

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