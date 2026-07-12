caps alto camet

"Salud en tu Barrio" llega a Jardín Alto Camet con controles médicos, vacunación y atención odontológica
El operativo municipal funcionará del 13 al 17 de julio en la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet.
El operativo municipal funcionará del 13 al 17 de julio en la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet.
Vecinos y referentes de instituciones repudiaron el despido del coordinador.
Será de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00, en su sede ubicada en Cura Brochero al 7100. Buscan mejorar el acceso a la atención primaria en una zona altamente poblada.
Cuatro de cada diez consultas que recibe el centro de salud de Santa Clara del Mar son de marplatenses. “Montenegro plantea que la salud es un gasto", manifestó la secretaria general adjunta de la CICOP, Micaela D´Ambra.
Lo contó la secretaria general adjunta de la CICOP, Micaela D´Ambra. Ello ocasionaría que los marplatenses de zona norte se atiendan en el CAPS de Santa Clara del Mar.
Los vecinos se expresaron con una pintada en el reclamo a mejoras en la funcionalidad del centro de Salud. Esperan una respuesta del municipio para que atienda las 24 horas a las personas que viven en la zona norte del distrito.