A partir del fuerte dato que presentó la Municipalidad de Mar Chiquita, a pedido del bloque de Unión por la Patria (UxP), en el que remarcaban que casi la mitad de las consultas que recibe el centro de salud de Santa Clara del Mar corresponden a marplatenses, desde CICOP alertaron sobre el conflicto que desencadenó esa situación.

Esa información fue aportada por el presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Diego García, quien contó que “en una reunión entre trabajadores de la salud de Mar Chiquita y el intendente Walter Wischnivetzky, los profesionales problematizaron la sobrecarga de trabajo que tienen a raíz de la demanda de atención que reciben por parte de vecinos de General Pueyrredon”.

Entonces, al ser consultada por esa cuestión, la secretaria general adjunta de la CICOP, Micaela D´Ambra, señaló que desde el gremio elevaron reclamos por esta problemática y que lograron poner en agenda una guardia en la zona norte y una ampliación del Centro de Salud Alto Camet.

Sin embargo, denunció: “Esa obra se terminó en mayo del año pasado, por lo que hace más de un año que está preparada para estar habilitada, pero no la abrieron. Los argumentos de la Secretaría de Salud son que no tienen profesionales de la salud para hacer la cobertura, aunque sabemos que esa no es la razón, ya que tenemos compañeros que estarían dispuestos a trabajar allí”.

Asimismo, la trabajadora de la salud lamentó la situación y remarcó que “sería una solución para que los vecinos no deban trasladarse hasta Santa Clara, lo que implica gastos”. En esa línea, dijo que “la infraestructura ya está dispuesta y sólo hace falta la voluntad de pagarle a los profesionales”.

Y alertó que la situación "genera que el acceso a la salud no esté optimizado, teniendo en cuenta que hay voluntad de los trabajadores, está la infraestructura y falta la decisión de que la salud es una inversión y no un gasto”.