La Secretaría de Salud informó que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Alto Camet incorporó atención por demanda espontánea en Clínica Médica, de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00, en su sede ubicada en Cura Brochero al 7100.

Ads

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, señaló que “con esta ampliación horaria y la apertura de la demanda espontánea buscamos mejorar el acceso a la atención primaria en una zona altamente poblada de la ciudad, que comprende los barrios Las Dalias, Parque Peña y Alto Camet, en la zona norte. Se trata de un sistema de atención rápida que permite evitar las demoras propias de los turnos programados”.

Seguidamente, la funcionaria explicó que “este primer contacto permite realizar un diagnóstico inicial, abordando cuadros de baja complejidad y situaciones agudas o reagudizaciones de enfermedades crónicas, como fiebre, tos, resfríos, lumbalgias, afecciones dermatológicas y dolores traumatológicos. Luego de una primera evaluación por parte del profesional de la salud, el paciente puede ser derivado o continuar con un seguimiento, dependiendo de cada caso”.

Ads

Puede interesarte

Con la implementación de este servicio se busca evitar que los vecinos deban recurrir a las guardias de emergencia por situaciones que pueden resolverse en el primer nivel de atención, dando respuesta a una demanda de ampliación horaria planteada por la comunidad.

En cuanto a la atención programada, el CAPS Alto Camet cuenta con los siguientes servicios: Enfermería, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00; Fonoaudiología, los viernes de 08:00 a 12:00 y martes y jueves de 08:00 a 15:00; Medicina General, los lunes de 12:00 a 16:00 y miércoles, jueves y viernes de 08:00 a 16:00; Clínica Médica, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00; Nutrición, lunes, martes y miércoles de 08:00 a 14:00; Odontología Infantil, lunes y martes de 08:00 a 14:00; Odontología para Adultos, jueves y viernes de 08:00 a 14:00; y Pediatría, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

Ads

Además, se brinda atención en Salud Mental -que incluye Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología de Adultos y Niños y abordaje en consumo problemático- de lunes a viernes de 08:00 a 16:00. La admisión al servicio se realiza los martes a las 07:15 para mayores de 17 años y los viernes en el mismo horario para menores de 17. Completan la oferta Ginecología, los lunes de 16:00 a 19:00 y miércoles de 09:00 a 15:00; Obstetricia, los lunes, miércoles y jueves de 08:00 a 15:00; y Trabajo Social, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00.

Puede interesarte

Desde el Municipio se recordó que se encuentra disponible la línea gratuita de atención en Salud Mental, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. El número de contacto es el 109. Ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el SAME al 107.