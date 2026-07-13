De acuerdo con datos difundidos por la asociación, el consumo de pan registró una baja del 60%, mientras que la venta de facturas cayó un 85%, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de las familias. En ese contexto, indicaron que cada vez son más los clientes que reducen al mínimo sus compras.

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Uno de los sectores más afectados, según remarcaron, es el de los jubilados. Desde la entidad aseguraron que muchas personas mayores ingresan a las panaderías para comprar apenas dos o tres panes, ya que sus ingresos no les permiten adquirir un kilo completo.

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A la retracción del consumo se suma el incremento de los costos de producción. Los panaderos señalaron que el precio de la bolsa de harina pasó de $9.000 a más de $17.000, mientras que las tarifas de electricidad y gas también registraron fuertes aumentos, complicando la rentabilidad de los establecimientos.

Frente a este escenario, la Asociación de Industriales Panaderos indicó que alrededor de 3.500 panaderías cerraron sus puertas en el país y advirtió que, detrás de esas cifras, hay miles de puestos de trabajo en riesgo y familias que enfrentan una situación económica cada vez más difícil.

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