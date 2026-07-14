La empresa Minella Stadium S.A. acumuló 14 cheques rechazados por un total de $221.173.376,11 entre junio y julio de 2026, según surge de la Central de Cheques Rechazados del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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De acuerdo con la información oficial, la totalidad de los rechazos tuvo como causal la falta de fondos y, al momento de la consulta, ninguno de los cheques registraba pago, por lo que el porcentaje de regularización era del 0%.

El mayor volumen de rechazos se concentró el 17 de junio, cuando fueron rechazados diez cheques por montos que van desde los $5 millones hasta $90.664.232,78, cifra que corresponde al valor individual más elevado registrado en el período.

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Posteriormente, el 23 de junio se sumaron otros tres cheques rechazados por $16.820.237,60, $11.200.000 y $28.475.679,79, mientras que el 7 de julio se incorporó un nuevo rechazo por $27.500.000.

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En todos los casos, el Banco Central consignó la causal "Sin fondos" y no registró el pago posterior de los valores ni la existencia de revisiones administrativas o procesos judiciales vinculados a esos cheques.

Según el resumen publicado por la autoridad monetaria, Minella Stadium S.A. registra 14 cheques rechazados, todos por falta de fondos, por un monto total superior a los 221 millones de pesos, sin que hasta el momento figure la cancelación de ninguno de ellos.

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La información corresponde a la Central de Cheques Rechazados del Banco Central, una base alimentada por los datos remitidos por las entidades financieras y difundida conforme a la normativa vigente sobre protección de datos personales.

Nota realizada con información pública del BCRA.