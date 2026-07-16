La joven murió durante la madrugada de este jueves en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecía internada en terapia intensiva luego de sufrir gravísimas lesiones en el siniestro vial que también le costó la vida al remisero que la trasladaba.

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La noticia generó una profunda conmoción en ambas ciudades. Durante los últimos días, familiares, amigos, vecinos, compañeros de equipo e instituciones deportivas impulsaron cadenas de oración, vigilias y múltiples muestras de apoyo.



El trágico hecho ocurrió durante la noche del domingo a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 88, cuando, por causas que continúan bajo investigación, un remís chocó con un camión con semirremolque.



Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil murió en el lugar, mientras que las pasajeras fueron trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales. Debido a la gravedad de las heridas, Anita fue derivada al HIGA de Mar del Plata, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.



Anita era una apasionada del vóley y una deportista muy querida tanto en Necochea como en Mar del Plata. Integraba las categorías formativas de Once Unidos, institución que, junto a la Asociación Marplatense de Vóley y numerosos clubes de la región, acompañó a la familia durante los días de internación con mensajes de aliento y pedidos de oración.



La Justicia continúa investigando las circunstancias en las que se produjo el choque fatal sobre la Ruta 88 para determinar las responsabilidades en el siniestro que terminó con la vida del remisero y de la adolescente.

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