El Concejo Deliberante de General Pueyrredon debatirá este jueves el proyecto que busca regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales de comunicación digital en las escuelas secundarias municipales. La iniciativa llega al recinto luego de haber obtenido despacho favorable por unanimidad en las comisiones de Educación y de Legislación.

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La propuesta, impulsada por la concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, no prohíbe el uso de celulares, sino que establece que los dispositivos deberán permanecer guardados durante la jornada escolar y solo podrán utilizarse cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos.

El objetivo del proyecto es extender al nivel secundario la normativa que ya se aplica desde 2024 en las escuelas primarias municipales. Según sus fundamentos, la medida busca mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, reducir las distracciones en el aula y fomentar una mayor interacción entre los estudiantes.

Si el expediente obtiene el respaldo del cuerpo legislativo durante la sesión de este jueves, la regulación se convertirá en una nueva ordenanza que alcanzará a todas las escuelas secundarias municipales de General Pueyrredon.

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