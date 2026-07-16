Este jueves se confirmó el fallecimiento de Joaquín Cabrales, uno de los integrantes más jóvenes de la tradicional familia vinculada con la compañía cafetera marplatense. Tenía 32 años y era hijo de José Manuel Cabrales. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre las causas de su muerte.

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Martín Cabrales, CEO de la empresa, comunicó la noticia mediante sus redes sociales y recordó a Joaquín como su primo hermano más chico. “Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia”, expresó en su despedida.

El velatorio fue anunciado para este jueves 16 de julio, de 9 a 14.30, en Casa Piovano, ubicada en 3 de Febrero 3636. Posteriormente, está previsto el sepelio en el cementerio Colinas de Paz, situado en avenida 10 de Febrero 2100.

Una de las últimas apariciones públicas de Joaquín había sido el 8 de febrero de 2024, durante la celebración por el reconocimiento otorgado a Martín Cabrales como Vecino Ilustre de Mar del Plata. La noticia provocó consternación en distintos sectores de la ciudad, donde la familia mantiene una extensa relación con la actividad empresarial y social.

El Holy Trinity College, institución educativa a la que había concurrido, también publicó un mensaje para acompañar a sus familiares y seres queridos, en el que destacó que las personas amadas permanecen en los recuerdos y en el corazón de quienes las conocieron.

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La historia de la compañía comenzó el 10 de noviembre de 1941, cuando el inmigrante asturiano Antonio Cabrales Vega inauguró “La Planta de Café”, un local dedicado a la venta de café en la calle Rivadavia. El emprendimiento comenzó ofreciendo granos y café molido a la vista y, durante la década de 1960, incorporó el café torrado envasado manualmente.

En 1965, los hijos del fundador adquirieron un terreno en Talcahuano al 600 para instalar un depósito y maquinaria destinada al tostado. En ese lugar también comenzaron a envasarse los tés Tellevo y Big Ben. La expansión continuó con la apertura de oficinas y depósitos en Buenos Aires en 1988 y con las nuevas instalaciones del Parque Industrial General Savio durante la década de 1990.

Desde 2005, la conducción quedó en manos de la tercera generación de la familia. Bajo esa etapa, la empresa amplió su catálogo con cafés de especialidad, cápsulas y variedades de diferentes orígenes, y consolidó su presencia en supermercados, hoteles, restaurantes y cafeterías, además de llegar a mercados de América y Europa.

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