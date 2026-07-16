Gestión del agua: UFASTA entregó a OSSE un relevamiento sobre valoración ciudadana del servicio
Reveló altos niveles de satisfacción, aunque marcó desafíos en transparencia y participación ciudadana.
Reveló altos niveles de satisfacción, aunque marcó desafíos en transparencia y participación ciudadana.
El Observatorio Universitario de la Universidad FASTA revela que el turismo de 18 a 30 años combina estadías de casi una semana, organización online y fuerte protagonismo de la vida nocturna.
Hoy fue la primera jornada. Mañana, las propuestas se desarrollarán en la sede de Avellaneda 3341.
Se desarrollarán mañana y el sábado en la sede de Avellaneda 3341. Serán de carácter presencial, aunque algunas actividades se realizarán en modalidad híbrida.
Será los próximos 21, 22 y 23 de agosto. Dentro de otras propuestas, hay charlas y talleres apuntados a quienes están en la búsqueda de su futuro profesional.
El Consejo Superior, debido a la situación social, retrotraerá el valor de sus aranceles al de octubre de 2019.
La actividad apunta a exponer los cambios que está experimentando el mercado laboral y los desafíos que les plantea a los futuros profesionales o a quienes ya graduados, buscan revitalizar su perfil y mejorar su desarrollo profesional.
Será este jueves desde las 17 en la sede San Alberto Magno. Habrá un ciclo de charlas de las unidades académicas, stands informativos, juegos y recorridos por la Universidad para que los interesados conozcan todas las carreras.
Ambas carreras tienen curso de ingreso obligatorio que se dictará a partir del martes 6 de agosto. Sus actividades se desarrollarán en el edificio San Alberto Magno, cuyas instalaciones cuentan con equipamiento de última tecnología que permite el óptimo inicio de las clases.