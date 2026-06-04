La Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA obtuvo la acreditación por el período máximo de seis años para las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería Ambiental, según informó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo encargado de evaluar la calidad de las carreras universitarias en Argentina.

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El reconocimiento certifica el cumplimiento de los más altos estándares académicos y refleja un proceso de mejora continua sostenido por la institución durante los últimos años, basado en el fortalecimiento institucional, la actualización de contenidos y el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas.

En ese sentido, la acreditación se vincula con el programa Innovando en la formación de ingenieros, iniciado en 2018, que impulsó la revisión de los planes de estudio y una transformación del paradigma didáctico en las carreras de ingeniería.

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Los informes de evaluación también destacaron aspectos como la actualización curricular, el fortalecimiento de las actividades de investigación y extensión, la implementación de programas de tutorías académicas y el desarrollo de proyectos innovadores en cada disciplina.

Desde la institución subrayaron el trabajo colectivo de docentes, directivos, investigadores y personal administrativo, así como la articulación con distintas áreas del Rectorado durante el proceso de autoevaluación y acreditación.

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El decano de la Facultad de Ingeniería, Roberto Giordano Lerena, afirmó que “estas resoluciones de acreditación son fruto de un gran trabajo en equipo, articulado, comprometido y sostenido durante varios años, así como de un proceso muy interesante de migración de paradigma pedagógico conforme a los nuevos estándares, que comenzó el mismo día en que CONFEDI presentó el Libro Rojo en 2018”.

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Además, destacó la continuidad del proceso incluso en el contexto de pandemia: “Nunca interrumpimos nuestro planeamiento estratégico y el proceso se cumplió, con alguna demora, pero con el compromiso pleno de todos los claustros y de un equipo de gestión magnífico”.