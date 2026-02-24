La Universidad FASTA realizará este jueves 26 y sábado 27 un evento académico sobre microcredenciales junto al Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de avanzar en un modelo institucional de innovación educativa, mediante una conferencia abierta y un taller estratégico en modalidad híbrida, con sede en el Auditorio de la Sede San Alberto Magno (Avellaneda 3341).

La actividad se enmarca en una estrategia institucional impulsada por el Vicerrectorado Académico orientada a consolidar un modelo propio de universidad microcredencializadora y fortalecer nuevos formatos de certificación de aprendizajes.

El jueves, de 18:00 a 20:00, se desarrollará una conferencia abierta a la comunidad académica, con participación presencial y transmisión virtual a través del canal oficial de la Universidad. La exposición estará a cargo del ingeniero Jorge Rodríguez Tort, director del área de Servicios y Consultoría del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, quien abordará los desafíos para incorporar microcredenciales, las tendencias internacionales en certificación de aprendizajes y el impacto de las credenciales digitales en la empleabilidad.

El viernes, de 16:00 a 19:30, el mismo especialista dictará un taller intensivo de carácter estratégico destinado a autoridades, directivos y equipos internos de la Universidad. Esta instancia estará orientada al diseño de un modelo institucional de gobernanza de microcredenciales acorde a la identidad y proyección académica de la casa de estudios.

Las microcredenciales son certificaciones de corta duración enfocadas en aprendizajes específicos y orientadas a la actualización y fortalecimiento de competencias. Se caracterizan por su flexibilidad, su posibilidad de ser apilables e integrarse a trayectos formales y por emitirse con sistemas de trazabilidad digital basados en tecnología blockchain, lo que garantiza su autenticidad y facilita su validación en ámbitos laborales.

Además de brindar capacitación ágil en áreas de alta demanda, estos formatos favorecen procesos de inserción y reconversión laboral más dinámicos al responder de manera directa a las necesidades del mercado. Durante el encuentro se analizarán también experiencias desarrolladas por el Tecnológico de Monterrey en la implementación de modelos flexibles de formación y reconocimiento de competencias.

Jorge A. Rodríguez Tort es Ingeniero Industrial y de Sistemas y posee una Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial, ambas titulaciones obtenidas en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como director del área de Servicios y Consultoría del Instituto para el Futuro de la Educación y como Líder de Credenciales Alternativas, impulsando soluciones basadas en credenciales digitales orientadas a la formación de competencias clave para el empleo.