La Universidad FASTA realizará el próximo lunes 11 de mayo una nueva edición de la Semana de la Familia bajo el lema “Cuidar a los niños es sembrar esperanza”.

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La jornada comenzará a las 17 y se desarrollará en modalidad híbrida. Las actividades tendrán lugar en el Auditorio Emilio Botín de la sede San Alberto Magno, ubicada en Avellaneda 3341, y también podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la universidad.

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Durante el encuentro, especialistas abordarán distintas problemáticas vinculadas al desarrollo integral de niños y niñas, contemplando aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Además, se brindarán herramientas orientadas a la prevención de situaciones de riesgo en la infancia.

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El acto de apertura incluirá la conferencia “Cultura del cuidado y prevención de abusos”, a cargo de la licenciada María Inés Franck. Más tarde, se realizará un reconocimiento a instituciones comprometidas con la protección y el cuidado de las infancias.

La participación será gratuita y requiere inscripción previa a través del sitio web oficial de la Semana de la Familia 2026. La iniciativa se enmarca además en la celebración del Día Internacional de la Familia, impulsado por la ONU cada 15 de mayo.

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