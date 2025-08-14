El Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA presentó los resultados del relevamiento anual sobre la percepción de la situación económica de los marplatenses, en el que reveló que la crisis sigue afectando de forma estructural a la población, sin mejoras significativas en las condiciones de vida ni en las expectativas futuras.

Entre los datos más destacados, el estudio indicó que solo el 31% de los encuestados logró ahorrar en el último año, una baja interanual del 6% , mientras que el 56% no pudo guardar nada y el 13% tuvo que endeudarse. Asimismo, el 29,6% admitió que no llega a fin de mes y el 40,5% manifestó que lo hace, pero recortando gastos o privándose de actividades y servicios.

El relevamiento también indagó en las estrategias que los encuestados utilizan para enfrentar la situación económica, donde se descubrió que la mayoría recurre a reducir el consumo (61%) y a buscar precios más bajos (59%) para sostener la economía del hogar.

Por otro lado, el pago en efectivo con descuento también creció (49%), al mismo tiempo que disminuyó el uso de cupones o promociones (33%). Asimismo, informaron que, en comparación con el año pasado, el recurso de tomar préstamos aumentó del 7 al 12%.

A su vez, el 46% de los encuestados indicó que le pide dinero a familiares o amigos y el 34% que realiza trabajos extra para cubrir gastos. Pero en cuanto a las estrategias de financiamiento, el uso de ahorros cayó del 41% al 26% en 2025, mientras que creció el empeño o venta de bienes (22%) y los créditos formales (23%).

El relevamiento, que comenzó en 2019, documentó un patrón estructural de restricciones económicas persistentes, como que la mayoría de los marplatenses no logra cubrir sus gastos sin ajustarse o endeudarse. Y según indicaron los autores del informe, “los datos de este año no solo empeoraron, sino que confirman un escenario de estancamiento”, ya que cuando consultaron sobre los consumos que debieron dejar, las respuestas más frecuentes aluden a recortes en productos básicos (18%), salidas sociales (16%), gastronomía (11%) y viajes e indumentaria (9%).

Además, en el estudio se observó un patrón de escepticismo: más de 8 de cada 10 marplatenses admitieron que no esperan mejoras en los próximos meses, y el 40% cree que su situación seguirá igual y un 29% anticipa un empeoramiento.

En paralelo, el 47% de los encuestados que están ocupados considera “poco probable” perder su empleo, un 28% se siente totalmente seguro de que no sucederá y el 9% cree que es muy probable quedarse sin trabajo, el nivel más alto desde la pandemia.

En otro punto, entre los encuestados que están desocupados, más de la mitad (51,6%) no visualiza posibilidades concretas de inserción laboral a corto plazo y además, un 32,3% de desocupados respondió que “no sabe” si cree probable encontrar un empleo en los próximos seis meses.

El estudio completo puede consultarse en el siguiente enlace: www.ufasta.edu.ar/observatorio.